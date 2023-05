Milan, sono quattro i diffidati in vista della gara contro la Juventus

Si giocherà questa sera Juventus-Milan, gara valida per la trentasettesima giornata di Serie A in programma questa sera all'Allianz Stadium. In casa rossonera saranno ben quattro i diffidati, che in caso di ammonizione saranno costretti a saltare l'ultima sfida in programma a San Siro contro il Verona. A rischiare la squalifica saranno Kjaer, Rebic, Kalulu e Pobega. Tutti e quattro i giocatori, però, dovrebbero partire dalla panchina questa sera.