Milan-SPAL, dieci curiosità sulla partita di questa sera

La decima giornata di campionato si chiuderà con il Milan impegnato a San Siro contro la SPAL nel posticipo del turno infrasettimanale. La squadra di Mister Pioli, dopo il ko dll'Olimpico, punta al riscatto casalingo. Un appuntamento importante, di fronte a un avversario motivato dopo il punto conquistato con il Napoli. Tra i 36 precedenti tra le due squadre, solo in un'occasione hanno vinto i ferraresi. Favorevoli ai rossoneri non solo gli scontri diretti ma anche le sfide giocate di giovedì, con due vittorie e due pareggi nelle ultime cinque gare. Ora, in attesa del fischio d'inizio in programma alle 21.00, andiamo a scoprire 10 curiosità legate a questo Milan-SPAL.

I PRECEDENTI A SAN SIRO

1- I rossoneri sono andata a segno in tutte le ultime dieci sfide di Serie A a San Siro contro la SPAL, raccogliendo otto vittorie e due pareggi in questo parziale.

STATISTICHE GENERALI

2- Il punteggio che si è verificato più volte in Serie A tra Milan e SPAL è l'1-1, finale di sette incontri, l'ultimo dei quali datato dicembre 1966; quella è anche l'ultima volta che i ferraresi hanno conquistato almeno un punto contro i rossoneri.

3- Il Milan ha perso solo una delle ultime cinque gare giocate di giovedì in Serie A (2V, 2N).

4- Il Milan è la squadra che ha schierato i giocatori con l'età media più bassa in questo campionato (24 anni e 250 giorni). La formazione rossonera (58.6%) ha dimostrato anche di saper tenere il pallino del gioco: solo Juve e Napoli, in questa Serie A, vantano un possesso palla medio più alto.

FOCUS GIOCATORI

5- Kessie ha segnato tre gol in quattro sfide di Serie A contro la SPAL, tra cui una doppietta lo scorso maggio: è la sua vittima preferita nella competizionein maglia rossonera. L'unica sfida nella quale Franck ha partecipato attivamente a tre gol in Serie A è quella dello scorso maggio contro la SPAL: doppietta e un assist.

6- Theo Hernández ha partecipato attivamente al 50% degli ultimi sei gol del Milan in Serie A (tre su sei, grazie a due reti e un assist). Inoltre, il francese è uno dei tre difensori rossoneri ad aver realizzato almeno due reti nelle prime sei presenze in Serie A - nell'era dei tre punti a vittoria - insieme a Martin Laursen e Adil Rami. Infine, solo Hakimi del Borussia Dortmund e Milenkovic della Fiorentina sono più giovani dell'ex Real Madrid tra i difensori con almeno due reti all'attivo nei top-5 campionati europei 2019/20.

7- Hakan Çalhanoğlu è l'unico giocatore del Milan ad aver segnato più di un gol in casa in questa Serie A.

8- Nessun difensore ha tentato più passaggi del capitano rossonero Alessio Romagnoli (607) in questo campionato.

9- Solo Pulgar, Gomez e Callejon hanno mandato al tiro più volte un compagno di Suso (22) in questa Serie A.

FOCUS ALLENATORI

10- Stefano Pioli è imbattuto nei quattro confronti di Serie A contro Leonardo Semplici e contro la SPAL: due vittorie e due pareggi quando era alla guida della Fiorentina.