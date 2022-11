Milan-Spezia, Giroud interrompe il digiuno in campionato lungo un mese e mezzo

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Grande vittoria per il Milan, che ha superato lo Spezia per 2-1 nell'incontro valido per la tredicesima giornata di Serie A. Un successo arrivato nel segno di Olivier Giroud, tornato al gol in campionato dopo quasi due mesi di digiuno. L'attaccante francese, che l'ultima volta aveva punito il Napoli a San Siro, adesso è giunto a quota cinque reti in Serie A.