La disastrosa direzione di gara in Milan-Spezia avrà, ovviamente, delle conseguenze per l'arbitro Serra. Come riporta La Gazzetta dello Sport, di là delle scuse, il fischietto torinese sarà fermato e lo stop potrebbe prolungarsi anche per più di due giornate. La serata di ieri, infatti, è stata negativa sotto molti punti di vista, sottolinea la rosea.