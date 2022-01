Milan-Spezia, le quote dei bookmakers per la sfida tra rossoneri e liguri

Archiviata la ventunesima giornata di campionato (tra le polemiche legate all’attuale situazione contagiati), le squadre si preparano in vista dei prossimi impegni: i neroazzurri, dopo la bella vittoria in finale di Supercoppa contro la Juve, saranno attesi dalla dura trasferta di Bergamo che rappresenta una tappa fondamentale per la corsa verso lo scudetto. L’attuale classifica vede l’Inter in testa a quota 49 punti e con una partita da recuperare, a + 1 dal Milan, + 6 dal Napoli e + 8 dall’Atalanta (anche per i bergamaschi c’è da recuperare la prima giornata di ritorno).

MILAN – SPEZIA

Per il Milan occasione importante per continuare la striscia positiva e per cercare di approfittare di un possibile passo falso dei cugini a Bergamo. Gli uomini di Pioli sono reduci da tre vittorie consecutive e sembrano aver ritrovato i ritmi della prima parte di campionato, dove insieme al Napoli hanno dato vita ad un affascinante testa a testa. Di fronte ci sarà uno Spezia a caccia di punti preziosi per la lotta salvezza e reduce dall’importante successo nel derby contro il Genoa, che ha permesso a Thiago Motta di allontanare le voci di un possibile esonero dopo la brutta sconfitta interna contro il Verona.

Rossoneri che sono visti come favoriti per il posticipo di lunedì pomeriggio e che non dovrebbero avere molte difficoltà nel centrare la vittoria secondo i siti di scommesse. Poche chance di ottenere punti da parte dei liguri, anche per quanto riguarda un possibile pareggio. Si prevede una partita da Over 2.5 con possibili marcatori Ibrahimovic, Giroud e Diaz per il Milan, Verde e Gyasi per gli spezzini. Da segnalare la vittoria ottenuta dallo Spezia contro i rossoneri nella passata stagione, match terminato per 2-0 allo Stadio Comunale Alberto Picco.