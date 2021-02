Milan, Spezia snodo fondamentale per la Champions dati gli altri scontri diretti

Sabato alle ore 20.45, il Milan di Stefano Pioli affronterà in trasferta lo Spezia di Vincenzo Italiano. La formazione ligure, che bene sta facendo nel complesso al primo anno di Serie A della sua storia, fra le mura amiche ha qualche difficoltà. Lo score casalingo dello Spezia parla di soli 6 punti in 10 partite giocate (1 vittoria, 3 pareggi e 6 sconfitte). Per i rossoneri questa sarà una partita fondamentale in chiave Champions League, e chissà anche per qualcosa di più, dato che in questa giornata ci saranno gli scontri diretti fra Inter-Lazio e Napoli-Juventus. Sulla carta, la 22esima giornata di Serie A è favorevole al Milan rispetto che alle avversarie, ma non bisogna abbassare la guardia. Mister Pioli, per la prima volta in stagione, avrà la rosa quasi al completo, fatto salvo per Brahim Diaz, Davide Calabria e forse Sandro Tonali, e dunque, si troverà a dover scegliere lasciando fuori qualche “big” della rosa. Dato che nella seconda parte di febbraio il Diavolo si troverà a dover affrontare diversi impegni, anche importanti, sarà utile tenere tutti in forma per poter attuare un ragionato turn over.

L’ARBITRO DEL MATCH

Ad arbitrare Spezia-Milan ci sarà Daniele Chiffi della sezione di Padova. Il 36enne, che in carriera ha diretto i rossoneri in 2 occasioni (1 vittoria e un pareggio), sarà coadiuvato dagli assistenti Mondin e Vecchi. Il quarto uomo sarà Sacchi mentre al VAR troveremo Paolo Silvio Mazzoleni.