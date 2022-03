Milan, spunta l'ipotesi di un torneo estivo a Las Vegas con Real Madrid, Barça e Juventus

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il Real Madrid e il Barcellona, dopo il Clasico disputato domenica e dominato dalla squadra di Xavi, non si incontreranno più in questa stagione ma si danno appuntamento alla prossima estate. Come riporta Marca, infatti, le due big del calcio spagnolo ed europeo torneranno alla tradizionale tournée americana (appuntamento cancellato per due anni a causa della pandemia) e si dovrebbero affrontare a fine luglio a Las Vegas. L'idea è quella di disputare un vero e proprio mini-torneo insieme a Milan e Juventus.