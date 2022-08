Milan, stasera a San Siro arriva il Bologna: info e dettagli

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Dopo la vittoria all'esordio contro l'Udinese e il pareggio in trasferta contro l'Atalanta, il Milan riapre San Siro per tornare alla vittoria, ospitando il Bologna di Sinisa Mihajlovic nella sfida valida per la terza giornata di Serie A: calcio d'inizo fissato per le 20:45.

Arbitrerà il match Gianluca Manganiello, della sezione di Pinerolo, coadiuvato dai guardalinee Dei Giudici e Margani, così come dal quarto uomo Meraviglia; in postazione VAR sarà presente l’arbitro Luigi Nasca di Bari, AVAR Imperiale.

Milan-Bologna sarà trasmesso in diretta su DAZN e su Sky Sport e in live testuale su MilanNews.it; la nostra redazione, inoltre, vi accompagnerà nell'avvicinamento al fischio d'inizio con il consueto live a partire dalle 13.