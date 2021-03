Milan, stasera c'è Castillejo prima punta: non è la prima volta in rossonero...

Con Rebic, Leao e Mandzukic out per infortunio e Ibrahimovic che non ha i 90' nelle gambe, stasera contro il Manchester United toccherà a Samu Castillejo giocare come prima punta. Non è la prima volta che lo spagnolo gioca in quel ruolo da quando veste la maglia rossonera: è già successo infatti il 30 settembre 2018, quando l'allora tecnico milanista Rino Gattuso lo schierò come falso 9 in casa del Sassuolo. Quel match si concluse 4-1 per il Diavolo e Castillejo segnò anche un gol (quello del momentaneo 0-3).