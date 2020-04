Come riportato nel bollettino settimanale delle iniziative del Milan, Stefano Pioli incontra i tecnici del settore giovanile:

Nonostante la sospensione definitiva dei campionati giovanili, fatta eccezione al momento per il Campionato Primavera, il lavoro del vivaio rossonero prosegue. Nell’appuntamento settimanale di coordinamento di mercoledì scorso, guidato da Angelo Carbone, gli staff tecnici delle varie squadre si sono confrontati online con Stefano Pioli. È stato un momento costruttivo di confronto, in cui il mister della Prima Squadra maschile ha illustrato l’organizzazione dell’allenamento settimanale e della preparazione alla gara. Pioli ha condiviso un video intitolato “Il modello di gioco”, con cui ha spiegato le situazioni che la squadra cerca di mettere in campo, sottolineando le peculiarità applicabili per ogni gruppo: “Dobbiamo far sentire i calciatori dei protagonisti, devono essere in grado di determinare una partita, è uno dei tratti che cerco di trasmettergli. Siamo una squadra che vuole interpretare un calcio da protagonisti”.