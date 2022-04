Milan, sterilità offensiva: Ibra non segna da gennaio, Diaz addirittura da settembre

MilanNews.it

Nelle ultime 7 partite il Milan ha segnato la miseria di 4 gol. I problemi offensivi che la squadra di Stefano Pioli sta dimostrando, con il passare delle partite, risultano essere sempre maggiori. Siamo andati a controllare a quando risalgono gli ultimi gol dei giocatori offensivi che il Milan ha in rosa. Per esempio, Zlatan Ibrahimovic non trova la via del gol dal 9 gennaio, mentre Brahim Diaz addirittura dal 25 settembre. Ecco il riepilogo:

ULTIMI GOL DEI GIOCATORI OFFENSIVI

Giroud: Napoli-Milan 0-1, 6 marzo

Leao: Milan-Udinese 1-1, 25 febbraio

Messias: Salernitana-Milan 2-2, 19 febbraio

Saelemaekers: Milan-Salernitana 2-0, 4 dicembre

Rebic: Salernitana-Milan 2-2, 19 febbraio

Diaz: Spezia-Miilan 1-2, 25 settembre

Ibrahimovic: Venezia-Milan 0-3, 9 gennaio