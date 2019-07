Milan, Strinic verrà valutato durante il ritiro: il croato ha già lavorato con Giampaolo

Per quanto riguarda il futuro di Ivan Strinic, secondo Tuttosport, il terzino croato, che nella scorsa stagione ha avuto diversi problemi fisici e per questo non ha mai esordito con la maglia rossonera, ha già lavorato in passato con Marco Giampaolo, il quale vorrebbe valutarlo durante il ritiro che inizierà il prossimo 9 luglio. Non è da escludere che alla fine il nuovo tecnico milanista decida di dare una chance al suo ex giocatore alla Sampdoria.