Milan su Sportiello già a gennaio? Tuttosport: "Ma ora l’Atalanta non vuole mollarlo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' slittato il rientro in campo di Mike Maignan, il quale si sottoporrà a nuovi esami strumentali nelle prossime ore per capire come procedere il recupero dal problema muscolare al polpaccio. Se i tempi di recupero saranno troppo lunghi, il Milan sta valutando la possibilità di anticipare di sei mesi l'arrivo a Milanello di Marco Sportiello, già bloccato per l'estate. In merito a questo scenario, però, l'edizione odierna di Tuttosport titola così: "Ma ora l’Atalanta non vuole mollarlo". Per Gasperini è difficile trovare un secondo portiere così affidabile e quindi non è detto che i nerazzurri daranno il loro ok alla partenza di Sportiello con sei mesi di anticipo (è in scadenza a giugno 2023).