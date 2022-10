MilanNews.it

Dopo la trasferta contro il Chelsea a Stamford Bridge, il Milan torna a pensare al campionato e alla attesissima sfida contro la Juventus di sabato 8 ottobre alle 18:00 a San Siro, valida per la nona giornata di Serie A: oggi, infatti, è previsto subito allenamento a Milanello, con scarico per chi ha giocato ieri e seduta classica per il resto del gruppo.