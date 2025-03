Milan, svelato l'identikit del nuovo direttore sportivo

Paratici, Tare o D'Amico. Insomma, il Milan ha le idee chiare su che tipo di profilo sarà il prossimo direttore sportivo. Scrive questa mattina Il Corriere dello Sport che Furlani sta cercando un uomo di calcio, "preferibilmente italiano o con ampia esperienza e formazione nel Belpaese, che abbia capacità nella selezione dei calciatori e nella loro gestione tra spogliatoio, centro sportivo e stadi vari. Con un dettaglio in più: che abbia ampie vedute e abilità anche nel sapersi muovere a più ampio spettro nell'area sport. Insomma: un factotum di campo, che affianchi lo stesso amministratore delegato nei suoi compiti lavorativi. I giorni della sosta potrebbero essere indicativi".

In tutto questo Giorgio Furlani ha incontrato in questi giorni Tony D'Amico, direttore sportivo dell'Atalanta, le cui quotazioni sono in crescita insieme a quella di Fabio Paratici.