Milan, tabù trasferta europea: il dato delle prime stagionali lontano dall'Italia

Negli ultimi anni il Milan non è andato benissimo nelle prime gare in trasferta delle sue campagne europee, e in particolare in quelle di Champions League. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i rossoneri hanno vinto solamente una volta negli ultimi sette precedenti. Negli altri sei sono arrivati cinque pareggi e una sconfitta.

Anche senza andare a scomodare gli anni precedenti all'epoca in cui il Milan non ha giocato la Champions, notiamo come nelle ultime tre edizioni i rossoneri hanno effettivamente sempre fatto fatica:

2021/2022: Liverpool-Milan 3-2

2022/2023: Salisburgo-Milan 1-1

2023/2024: Borussia Dortmund-Milan 0-0