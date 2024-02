Milan, tante reti subite ma anche una buona capacità di trovare il gol: la statistica in Europa

vedi letture

Dopo la solita partita di spazi concessi, occasioni e purtroppo contornata da fragilità difensive, il Milan perde 3-2 in casa del Rennes ma passa il turno di Europa League, qualificandosi così per gli ottavi di finale (domani alle 12 il sorteggio). I ragazzi di Pioli subiscono troppi gol (35 finora) ma riescono anche a creare molte palle gol e occasioni da rete. Infatti, come riportato dal sito Opta, questa la cuoriosità del Milan relativa ai gol segnati in Europa.

Il Milan ha trovato il gol in ciascuna delle ultime cinque partite giocate nelle coppe europee e non andava a segno per tanti match consecutivi in una singola stagione in queste competizioni dal periodo tra novembre e marzo 2021(sei in quel caso, inclusa una trasferta in Francia contro il Lille).