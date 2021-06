Tra gli ex giocatori rossoneri che festeggiano il compleanno quest'oggi figura anche Patrick Viera. L'ex centrocampista francese, meteora in rossonero, sarà protagonista soprattutto in Inghilterra con l'Arsenal ma con il Milan riuscì a vincere lo scudetto 1995-96 con 5 presenze totali. Quest'oggi Vieira compie 45 anni.