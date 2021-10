Milan, tanti auguri di buon compleanno a Nelson Dida

Oggi in casa Milan si ricorda Nelson de Jesus Silva, detto Dida. L’occasione è il suo 48esimo compleanno. Nato a Irará in Brasile il 7 ottobre 1973, Dida è considerato uno dei portieri più forti di tutti i tempi. In carriera, fra il 2000 e il 2010 (con interruzione nella stagione 2001/2002), ha vestito la maglia del Milan complessivamente per 302 volte. Il suo palmares con il club rossonero è ricco: 1 Scudetto, 1 Coppa Italia, 1 Supercoppa italiana, 2 Champions League, 2 Supercoppe europee e 1 Mondiale per Club. Dopo aver concluso la sua carriera da giocatore, Dida è tornato al Milan nel luglio 2019 come preparatore dei portieri, prima della squadra Under 17 e poi della prima squadra. Dida è stato una colonna del Milan di Carlo Ancelotti, tanti auguri anche da parte della nostra redazione.

Yesterday's hero of Manchester coaches our goalkeepers of today 🧤#HBD, Dida



L'Eroe di Manchester oggi allena i nostri portieri 🧤

Tanti auguri Nelson, Nelson, Dida, Dida!

#SempreMilan