Milan, tempi di recupero Maignan: rischio di un lungo stop (forzato)

Mike Maignan ha subito, durante l'allenamento odierno, la lesione del muscolo soleo della gamba sinistra. I suoi tempi di recupero saranno stabiliti con più precisione nella valutazione medica che ci sarà fra 10 giorni, ma è molto probabile che il Milan ritrovi il suo portiere solo da gennaio 2023: stop, chiaramente, allungato gioco forza dalla presenza del Mondiale da metà novembre in poi, per il quale è a forte rischio.

Impossibile, inoltre, la sua presenza per il Salisburgo del 2 novembre: il portiere, a questo punto, non dovrebbe esssere re-inserito in lista UEFA.