Milan, tenere qualche giocatore a ogni costo? Marchegiani: "No"

Al termine della gara tra Roma e Milan, terminata 3-1 in favore dei giallorossi allo stadio Olimpico e partita che ha sancito la definitiva esclusione dei rossoneri dalle coppe europee per la prossima stagione, è andato in onda come ogni domenica sera il Club di Sky Sport 24. Tra gli ospiti c'era anche l'ex portiere e opinionista Luca Marchegiani che ha commentato il futuro del Milan per le prossime stagioni.

Le parole di Marchegiani: "Chiaro che ci sono dei giocatori che hanno fatto bene e dai quali sarebbe giusto ripartire. Ma se la domanda è c’è qualche giocatore che terrei a ogni costo? La mia risposta è no. Si deve ricominciare con una logica diversa. Io ero uno di quelli che pensava che il Milan potesse avere una rosa per vincere il campionato ma nel momento in cui passi dal secondo posto a una stagione così negativa, più riesci a cambiare e meglio è".