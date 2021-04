Milan, terza rosa più giovane d'Europa

Guardando a dati e statistiche della rosa rossonera si può citare senza dubbio l'età media giovanissima del gruppo squadra di Pioli. Secondo quanto sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan con un'età media di 24 anni e 264 giorni è la terza rosa più giovane di Europa dopo Stoccarda (24 anni e 215 giorni) e Nizza (24 anni e 16 giorni).

Ranking of the youngest teams in Europe:



1⃣ Nice (24 years, 16 days)

2⃣ Stuttgart (24 years, 215 days)

3⃣ Milan (24 years, 264 days)



