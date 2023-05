Milan, terza sconfitta in stagione contro l'Inter: non succedeva dalla stagione 94-95

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Sconfitta dura per il Milan, battuto 0-2 dall'Inter nella semifinale d'andata di Champions League. I rossoneri hanno rimediato la terza sconfitta stagionale in quattro derby disputati, eguagliando un record negativo della stagione 1994-1995. Un dato peggiore a questo si ritrova nella stagione 1973-1974, quando il Milan perse addirittura quattro derby in una singola annata. A riferirlo è Opta.