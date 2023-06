Milan terzo in classifica se... Una sola combinazione possibile

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

A una giornata dal termine del campionato, il Milan può ambire ancora ad arrivare terzo in classifica, posizione che non cambierebbe la sostanza della stagione rossonera se non per qualche milione in più come premio. I rossoneri possono centrare il terzo gradino del podio in Serie A solo con una combinazione:

- Il Milan vince contro il Verona, l'Inter perde contro il Torino

Se il Milan vincesse a San Siro contro l'Hellas e l'Inter dovesse pareggiare a Torino, le due milanesi arriverebbero appaiate in classifica ma i nerazzurri sarebbero in vantaggio in virtù degli scontri diretti. Dunque se oggi la squadra di Simone Inzaghi non dovesse perdere contro i granata sarebbe matematicamente terza.