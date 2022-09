Milan, Theo è il difensore che ha realizzato più tiri nelle prime 5 giornate

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riferisce il sito della Lega di Serie A, Theo Hernandez è il difensore che ha realizzato il maggior numero di tiri in campionato, il quindicesimo in assoluto. Il terzino francese ha totalizzato la bellezza di 15 tiri. Theo ha già anche realizzato un gol in campionato, il primo della stagione rossonera su rigore contro l'Udinese.