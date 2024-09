Milan, Theo è tornato il guerriero di sempre: numeri e dati in miglioramento

Dopo un avvio deludente, tra risultati poco positivi e forse qualche screzio di troppo, Theo Hernandez si sta finalmente riprendendo il suo Milan, performando incredibilmente nelle ultime uscite dei rossoneri in campionato. In Germania ci sarà un test molto importante per lui e la squadra, ma il gruppo di Fonseca sembra essersi ripreso molto bene, con la vittoria nel Derby che è stata medicina pura per il morale dei ragazzi.

Il terzino rossonero è in stato di grazie, e a dirlo non siamo noi, ma i numeri. Infatti, Theo Hernandez ha confermato le ottime prestazioni anche con gol e assist. Finora il terzino milanista ha segnato due gol (Venezia e Lecce) e messo a segno un assist per Morata (Lecce) confermando quindi ciò che è stato detto finora. Theo è di nuovo il guerriero di questa squadra.