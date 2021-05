Milan, Theo Hernandez certezza per Pioli: in testa solo la Champions

Theo Hernandez, che ha vissuto una stagione di alti e bassi, non è riuscito a convincere il c.t. Deschamps a convocarlo per l'Europeo. Adesso, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il suo obiettivo è la Champions con il Milan. Il francese - unico terzino in Europa capace di segnare due doppiette in questa annata - è tornato in forma, dopo un periodo di appannamento, ed è consapevole della sua importanza: per Pioli è un'altra grande certezza per la super partita di domenica contro l'Atalanta.