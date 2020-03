Milan, Theo Hernandez e una fase difensiva da migliorare

La spinta sulla fascia sinistra di Theo Hernandez ha pochi eguali sia in Italia che in Europa, ma è innegabile che in fase difensiva il terzino rossonero deve migliorare ancora tanto: nell'ultimo match contro il Genoa, per esempio, entrambi i gol dei rossoblù sono arrivati proprio dalla zona di campo dove opera il francese. A riferirlo è l'edizione di Tuttosport in edicola questa mattina.