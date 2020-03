Milan, Theo Hernandez in calo: serve una svolta

Dopo l'inizio super e da traghettatore assoluto della squadra, Theo Hernandez, non sta passando un bellissimo momento. Contro il Genoa il terzino francese ha dato l'idea di essere svogliato. I due gol arrivano dalla sua fascia e non sono più un caso. Sanabria lo sposta con troppa facilità e a lui sembra quasi che crollino le gambe, perché il tempo di reazione è infinitamente lento. Sul secondo gol, invece, lascia almeno cinque metri a Biraschi per crossare con tutta tranquillità. È in fase involutiva e si vede, anche quando attacca non ha il ritmo dei mesi scorsi.