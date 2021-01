Milan, Theo Hernandez miglior difensore rossonero del 2020

Visti i suoi numeri offensivi, chiamarlo difensore fa strano, ma essendo un terzino fa parte della retroguardia milanista: stiamo parlando di Theo Hernandez che è stato il miglior difensore del Milan del 2020. Il rendimento è stato altissimo per tutto l'anno, come testimoniano il dato sui gol segnati: 7! Ma negli ultimi mesi, il francese ha dimostrato anche una grande crescita nella fase difensiva. Theo sta diventando un terzino sempre più completo e in giro in Europa ci sono davvero pochi laterali così forti.