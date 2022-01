Milan, Theo Hernandez nel Team of the Week di FIFA 22 grazie alla doppietta col Venezia

Fascia da capitano, tante corse, attenzione e soprattutto una doppietta che fissato il punteggio sullo 0-3: quella di Theo contro il Venezia è stata una prestazione super. E infatti il terzino rossonero è finito nuovamente nella squadra della settimana su Fifa Ultimate Team. Questa nuova versione IF del francese ha un overall di 87, con 94 in velocità, 85 in fisico e 84 in dribbling.