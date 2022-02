Milan, Theo Hernandez riporta attenzione: "Concentrati per venerdì"

Dopo l'inaspettato pareggio contro la Salernitana, il Milan è tornato ad allenarsi a Milanello in vista della sfida di venerdì contro l'Udinese. Theo Hernandez, tra i leader dello spogliatoio rossonero, ha voluto pubblicare sul suo profilo Twitter una foto con Messias e la didascalia "Concentrati per venerdì": bisognerà essere assolutamente determinti e attenti per la sfida di San Siro.