Milan, Theo nella top 10 dei difensori di Serie A più preziosi di sempre

Oltre ad essere attualmente uno dei giocatori più preziosi in Europa, Theo Hernandez è anche nella top 10 dei difensori più preziosi di sempre in Serie A. Stando a dati Transfermarkt, infatti, con una valutazione di 60 milioni di euro il francese del Milan occupa la sesta posizione di questa particolare classifica a pari merito con l'oramai ex difensore del Napoli Kim Min Jae ed i due nerazzurri Bastoni e De Vrij. Di seguito la classifica completa, che vede primeggiare un napoletano ed uno juventino.

I DIFENSORI PIÙ PREZIOSI

All-time in Serie A

1. Koulibaly (Napoli) 75 milioni di euro

2. ⁠De Ligt (Juventus) 75 milioni di euro

3. ⁠Skriniar (Inter) 65 milioni di euro

4. ⁠Hakimi (Inter) 60 milioni di euro

5. ⁠Kim Min Jae (Napoli) 60 milioni di euro

6. ⁠Theo Hernandez (Milan) 60 milioni di euro

7. ⁠Bastoni (Inter) 60 milioni di euro

8. ⁠De Vrij (Inter) 60 milioni di euro

9. ⁠Cancelo (Juventus) 55 milioni di euro

10. ⁠Bremer (Juventus) 50 milioni di euro