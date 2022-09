Milan, Thiaw aspetta ancora il debutto con la maglia rossonera

MilanNews.it

Malick Thiaw, difensore centrale acquistato dal Milan in estate, non ha ancora trovato spazio con i rossoneri ed è in attesa di debuttare con la nuova maglia. Arrivato dallo Schalke 04, il classe 2001 deve fare i conti con la concorrenza di Simon Kjaer, Fikayo Tomori, Matteo Gabbia e Pierre Kalulu. Non sarà facile per il tedesco ritagliarsi spazio, ma con i tanti impegni che aspettano il Diavolo potrebbe arrivare presto anche il suo momento.