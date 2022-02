Milan, Tomori posta (sorridente) da Milanello: farà di tutto per esserci nel derby

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, anche oggi Fikayo Tomori si è allenato parzialmente in gruppo: il difensore inglese sta facendo di tutto per recuperare e poter scendere in campo in tempo per il derby. Nel frattempo, il suo umore è ottimo: lo dimostrano le foto (e relativa didascalia) postate sui suoi profili social da Milanello.