Milan, Tonali è il giocatore che ha percorso più chilometri contro il Verona

Sandro Tonali è stato eletto MVP di Verona-Milan, gara valida per la decima giornata di Serie A vinta per 1-2 dai rossoneri. Il centrocampista rossonero non ha solo regalato una nuova vittoria al Milan ma è stato anche quello che ha corso di più nel match giocato al Bentegodi (11,4 km). Subito dietro il numero otto milanista si sono piazzati Pierre Kalulu (10,3 km), Theo Hernandez (10 km), Matteo Gabbia (9,9 km) e Fikayo Tomori (9,5 km). A riferirlo è il sito della Serie A.