Milan, Tonali verso una maglia da titolare contro il Porto. Kessie favorito su Bennacer

Per il match di domani contro il Porto, Stefano Pioli starebbe pensando ad una novità in mezzo al campo rispetto alla formazione che ha iniziato domenica la sfida contro la Roma: come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, Sandro Tonali dovrebbe avere una maglia da titolare e al suo fianco ci sarà uno tra Franck Kessie ed Ismael Bennacer, con il primo al momento favorito per parture dall'inizio.