Milan-Torino, Kalulu sarà titolare sulla sinistra al posto di Ballo-Touré

A causa della defezione di Ballo-Tourè dai convocati e della recente negativizzazione di Theo Hernandez, il titolare sulla corsia sinistra in Milan-Torino sarà Pierre Kalulu. Il francese, in particolare, ritroverà una maglia da titolare dopo le buone prestazioni in avvio di campionato. Davide Calabria invece dovrebbe agire sulla corsia opposta.