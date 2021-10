Milan-Torino: l'MVP della sfida è Olivier Giroud

Non c'è due senza tre: dopo Cagliari e Hellas Verona, Olivier Giroud conferma il suo grande feeling con San Siro anche contro il Torino. È l'attaccante francese, al quarto gol stagionale, il prescelto dai tifosi rossoneri come migliore in campo al termine della vittoria di misura contro i granata: Giroud ha preceduto di misura Tomori con il 39% delle preferenze, con Tonali a completare il podio al terzo posto.

Un bel riconoscimento, che arriva al termine di una serata in cui il campione del mondo è diventato il secondo giocatore nell'era dei tre punti a vittoria a segnare almeno un gol in tutte le sue prime tre presenze a San Siro con la maglia del Milan. Una rete - colpo sotto ravvicinato sull'assist di Krunić - da vero rapace d'area, in una partita di grande generosità e sacrificio per i compagni, come testimoniato dalle 4 sponde giocate. Bravo Oli!