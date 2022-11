Milan-Tottenham, è già possibile acquistare la "Premium Experience" per l'andata degli ottavi di Champions

Fonte: acmilan.com

Quella del 14 febbraio 2023 è una data segnata in rosso sui calendari di tutti i tifosi milanisti. Infatti, il Milan tornerà a giocare una sfida valevole per gli Ottavi di finale di Champions League dopo nove anni e l'avversario sarà il Tottenham guidato da Antonio Conte.

Per potersi garantire già da ora il proprio posto a sedere, in una serata speciale come quella del 14 febbraio, sul sito singletickets.acmilan.com è possibile acquistare la Premium experience in una delle seguenti location:

AUTHORITY EXPERIENCE: per godersi Milan-Tottenham in posizione privilegiata nelle Poltroncine Rosse, con cena placée nell'area più esclusiva dello stadio San Siro, frequentata dai vertici del Club rossonero e dai tifosi VIP. L'accesso alla Lounge è consentito solo nel post partita. Il prezzo è di 899€.

PITCH EXPERIENCE: per gustarsi la partita nel Primo Anello Rosso Centrale, con accesso post-partita nella Honour Lounge: una splendida lounge con vista sul campo dove dove poter fruire di un buffet esclusivo. Accesso alla Lounge solo nel post-partita. Il prezzo è di 699€.

ROSSONERI EXPERIENCE: un esclusivo servizio di ristorazione pre-partita al Canter 1920, a due passi dallo stadio San Siro, per poi accomodarsi in Primo Anello Rosso e godere dello spettacolo del match. Accesso al ristorante solo nel pre-partita. Il prezzo è di 549€.

MILANISTI EXPERIENCE: un buffet esclusivo all'Hotel Sheraton - a pochi passi da San Siro - per poi accomodarsi in Tribuna Arancio e assistere a Milan-Tottenham. L'accesso all'Hotel Sheraton sarà solo nel pre-partita. Il prezzo è di 549€.

CHAMPIONS EXPERIENCE: un buffet esclusivo all'Hotel Sheraton – a pochi passi da San Siro – per poi accomodarsi in Primo Anello Rosso Laterale Arancio e assistere a Milan-Tottenham. L'accesso all'Hotel Sheraton sarà solo nel pre partita. Il prezzo è di 449€.

CASA MILAN EXPERIENCE: un esclusivo servizio di ristorazione pre-partita nella iconica Casa dei Rossoneri, per poi accomodarsi in Primo Anello Arancio e godere dello spettacolo del match. Il prezzo è di 369€.