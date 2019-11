Milan, tra casa e trasferta

Sette punti in sei partite giocate a San Siro, sei punti in cinque partite disputate in trasferta. Non c'è differenza, nella classifica non entusiasmante del Milan dopo le prime 11 giornate di campionato, fra le gare in casa e quelle lontane da San Siro. Lo stadio di casa non è un fortino e la trasferta non è un tabù, non c'è ancora un fronte nel quale il Milan riesce ad eccellere.



È un bilancio parziale e anomalo, visto che riguarda due gestioni tecniche diverse fra loro nei metodi e negli indirizzi. Ma fino ad oggi, c'è equilibrio fra il Milan home e il Milan away. Due vittorie e tre sconfitte in casa, due vittorie e tre sconfitte in trasferta. Con l'unico pareggio della stagione, casalingo, contro il Lecce, a fare da ago della bilancia.



Le partite su cui il Milan cova più rimpianti sono certamente quelle di Udine e di Torino, mentre quelle che potevano anche concludersi con due risultati di parità, senza errori individuali, sono state quelle contro le due romane. Ma al netto dei singoli episodi e delle gare specifiche, il Milan ha bisogno di costruirsi una sua zona di comfort, almeno nel medio-lungo periodo.



Tenuto conto del fatto che le prossime due gare sono contro squadre molto forti, Juventus e Napoli, il Milan non deve partire e non partirà battuto. Contro i bianconeri e contro i partenopei, i rossoneri dovranno portare dal 70' al 95' i progressi tecnici, tattici, offensivi e di coraggio visti nei primi due terzi della gara contro la Lazio.