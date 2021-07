Milan, tra una settimana la prossima amichevole: si gioca in Francia contro il Nizza

Dopo il 6-0 alla Pro Sesto della scorsa settimana e il 5-0 al Modena di oggi pomeriggio, il Milan tornerà in campo sabato prossimo. L'appuntamento è per sabato 31 luglio alle ore 21:00, si giocherà allo stadio Allianza Riviera contro il Nizza. Dopo due formazioni di Serie C si alzaerà il livello degli avversari dei rossoneri.