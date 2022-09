MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Esattamente tre anni fa, il 21 settembre 2019, Theo Hernandez ha giocato la sua prima gara ufficiale con la maglia del Milan: il terzino entrò in campo al 72' al posto di Ricardo Rodriguez in un derby di campionato vinto 2-0 dall'Inter. Da quel giorno, il francese ha collezionato 131 presenze in rossonero.