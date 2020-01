Milan, tre gare consecutive senza segnare: lo scorso anno era arrivato a quattro

Il Milan di Pioli è rimasto a secco per tre gare consecutive, un record negativo per questa stagione. Lo scorso anno, tuttavia, il Milan era arrivato a quattro gare consecutive senza segnare, dalla quindicesima alla diciottesima del girone d'andata, complici gli 0-0 con Torino, Bologna e Frosinone, oltre alla sconfitta per 1-0 contro la Fiorentina a San Siro.