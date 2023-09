Milan, turnover a Cagliari: sarà anche l’occasione per capire se la panchina rossonera ha fatto un salto di qualità rispetto alla scorsa stagione

Stasera sul campo del Cagliari, Stefano Pioli farà un po' di turnover viste le tante partite ravvicinate e darà spazio ad alcune seconde linee come Adli e Okafor. Come scrive questa mattina il Corriere della Sera, il match contro i sardi sarà anche l’occasione per capire se davvero la panchina rossonera ha fatto un salto di qualità rispetto alla scorsa stagione.