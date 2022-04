Milan, tutti i numeri di Brahim Diaz in stagione: presenze, gol, assist e cartellini

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

A poco più di un mese dalla conclusione della stagione calcistica 2021/2022, Brahim Diaz ha collezione 36 presenze complessive, fra campionato, Champions League e Coppa Italia. Il suo apporto in fase offensiva non è soddisfacente dato che ha realizzato solo 4 gol, e fornito 4 assist. Da lui, mister Pioli e tutto l’ambiente rossonero si aspettavano di più. A livello di sanzioni disciplinari, Diaz è stato ammonito 5 volte, 4 in campionato e una in Champions League.