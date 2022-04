Milan, tutti i numeri di Calabria in stagione: presenze, gol, assist e cartellini

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

A poco più di un mese dalla conclusione della stagione calcistica 2021/2022, Davide Calabria ha collezione 27 presenze complessive, fra campionato, Champions League e Coppa Italia. Il suo apporto in fase offensiva – lui che è un terzino – è di 2 gol e 3 assist. In questa stagione il terzino rossonero è stato sanzionato per ora solamente con 2 cartellini gialli, nei match contro Bologna e Roma, entrambi all’andata.