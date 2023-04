Milan, tutto il calendario di aprile: dal Napoli alla Youth League

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

Da Napoli a Roma, grandi trasferte a demarcare un mese incandescente. Ad aprile è già tempo di verdetti per la squadra di Pioli, di sicuro in Champions League - in agenda un Quarto di finale che si preannuncia elettrizzante - ma in buona parte anche in Serie A, perché i prossimi impegni diranno molto sull'accesa lotta per raggiungere i primi quattro posti. Serviranno prestazioni da Milan, gare di livello per essere sempre più protagonisti in questa stagione.

SERIE A

28ª giornata: Napoli-Milan, domenica 2 aprile ore 20.45 (DAZN) - Stadio Diego Armando Maradona

29ª giornata: Milan-Empoli, venerdì 7 aprile ore 21.00 (DAZN/Sky) - Stadio San Siro

30ª giornata: Bologna-Milan, sabato 15 aprile ore 15.00 (DAZN) - Stadio Renato Dall'Ara

31ª giornata: Milan-Lecce, domenica 23 aprile ore 18.00 (DAZN) - Stadio San Siro

32ª giornata: Roma-Milan, sabato 29 aprile ore 18.00 (DAZN) - Stadio Olimpico

CHAMPIONS LEAGUE

Quarti di finale (andata): Milan-Napoli, mercoledì 12 aprile ore 21.00 (Amazon Prime Video) - Stadio San Siro

Quarti di finale (ritorno): Napoli-Milan, martedì 18 aprile ore 21.00 (Canale 5/Sky) - Stadio Diego Armando Maradona

PRIMA SQUADRA FEMMINILE

Per le ragazze di Ganz si accenderà la fase finale del campionato. Solo scontri diretti: prima la sfida a domicilio della Roma capolista, poi Derby e Juve in casa. Vincere per non perdere le speranze sulla difficile rimonta verso la qualificazione in Champions League.