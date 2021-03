Milan, tutto nelle mani di Zlatan. A Firenze guiderà l’attacco dall’inizio

L’ultima partita prima della sosta è sempre molto delicata. Il Milan è reduce da due ko di fila tra Europa League e serie A e spera di tornare dalla trasferta di Firenze con una vittoria per andare a riposo col sorriso. Stefano Pioli è fiducioso di poter superare l’ostacolo viola, e per farlo si affiderà a Zlatan Ibrahimovic, l’unico attaccante rimasto in rosa dopo gli infortuni di Rebic, Leao, Maldini e Mandzukic. "Zlatan ha sfruttato il minutaggio di giovedì per entrare di più in condizione e partirà dall'inizio con la Fiorentina. La sua presenza per noi è importante”, ha confessato il tecnico rossonero. La curiosità è che Ibrahimovic ha preso parte a 12 gol in 14 sfide in carriera in Serie A contro la Fiorentina: otto reti e quattro assist. Tuttavia, la sua ultima marcatura nella competizione al Franchi risale a settembre 2006 con l’Inter: 14 anni e 193 giorni (dati Opta).

Per il Milan sarà importante tornare a vincere per il morale e per difendere con i denti il piazzamento Champions: “Noi dobbiamo puntare al massimo, mancano 11 giornate di campionato, siamo lì in piena lotta e dobbiamo puntare a vincerle tutte, giocando al meglio delle nostre qualità e delle nostre caratteristiche – ha spiegato l’allenatore del Milan -. A Firenze sarà una partita complicata, sia per le qualità della Fiorentina sia per il momento complicato che stiamo attraversando. Dopo la sosta sono sicuro che andremo forte”.

E dopo la sosta i rossoneri contano di recuperare anche i sei assenti che oggi non ci saranno per intoppi fisici, e sulla tematica degli infortuni Pioli ha ammesso che ci sono state degli errori: “"Sono stati troppi, ci sono delle giustificazioni, in alcuni casi qualcosa ci è sfuggito e non siamo soddisfatti di questi numeri. Malgrado tutte le situazioni che hanno causato dei danni, dovremo lavorare meglio e mi auguro che la sosta ci dia qualche giocatore in più. Più scelta avremo a disposizione e meglio sarà".