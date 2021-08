Milan, Tuttosport: "Maldini non è più solo una riserva"

"Maldini non è più solo una riserva". È il titolo che il quotidiano Tuttosport dedica a Daniel. Il figlio di Paolo - si legge - sta maturando, ora deve capire cosa sia meglio per la sua carriera. Fin dall'inizio, il giovane Maldini ha deciso di affrontare la sfida Milan senza l’aiuto di nessuno, nemmeno di suo padre. Il ragazzo ha deciso a restare in rossonero per la terza stagione consecutiva per imparare dai grandi.